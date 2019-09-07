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Park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna uçtu

Esenler’de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:05
Park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna uçtu

Esenler’de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü. Faciadan dönülen kazada sürücü yaralanırken o anlarda kamera kayıttaydı.


Kaza, Esenler 257 sokak Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 35 yaşındaki Zeynep Maşoğlu’na ait 34 SH 622 plakalı araç seyir halindeyken hızını alamadı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki 45 EJ 764 plakalı taksiye çarptı, ardından tellerle çevrili binanın güvenlik kaplamalı alanlarını geçtikten sonra 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede Zeynep Maşoğlu’nu sıkıştığı yerden çıkartıp hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ve dairede maddi büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


O anlar kamerada


Görüntülerde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarpıp onu yola attığı görülüyor. Daha sonra sürücü binanın koruma tellerini geçip binanın boşluğuna düştüğü görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:05
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