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Yerel

Park halindeki araç durup dururken yanmaya başladı

Elazığ'da bir otomobil park halindeyken motorundan gelen duman sonrası yanmaya başladı. Görüntüler aynı sokakta yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:27:00 -

Elazığ Merkez Rızaiye Mahallesi'nde bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı.

Aracın motor kısmından yükselen duman daha sonra aleve dönüştü. Otomobile ilk müdahaleyi ordan geçen bir vatandaş yaparken, getirdiği yangın söndürme aletiyle kaputun üzerinden müdahale ederek alevin büyümesini ve büyük bir kazanın yaşanmasını önlemiş oldu. 

Orada yaşayan komşular ise itfaiyeye durumu hemen haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yetkilileri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Motorun yanmasına neyin sebep olduğu henüz tespit edilemedi.

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