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Yerel Park halindeki araç böyle yandı
Yerel

Park halindeki araç böyle yandı

Denizli'de park halindeki bir araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı film izler gibi izledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 09:00:00 -
Park halindeki araç böyle yandı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir parka ait otoparkta meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu. İlk olarak küçük çapta duman tüten hafif ticari araçta saniyeler ilerledikçe duman oranı arttı. Birkaç dakika içinde ise araç alevlere teslim oldu. O anları ise vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Meraklı kalabalık bir yandan bu anlar cep telefonları ile kaydederken diğer yandan ise film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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