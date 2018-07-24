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Park halindeki araç alev aldı

Didim ilçesinde park halinde yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:33
Park halindeki araç alev aldı

Olay Çamlık mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan 09 D 8883 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Yangını görenler durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiyesi ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Motor kısmı maddi hasar gören aracın sahibi ise yangının neden çıktığını bilmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:33
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