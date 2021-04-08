  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Park halindeki araç alev aldı
Yerel

Park halindeki araç alev aldı

Adıyaman’da bir araç park halindeyken alev aldı. Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:46:00 -
Park halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman, Oturakçılar Pazar yakınlarına park edilen Mehmet Gürbüzcan’a ait 02 LD 410 plakalı Wolsvagen marka otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası
Gündem

Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası

Yargının, Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında kararlar verdiği iddia ediledursun, mahkumiyet kararları CHP’liler lehine çıkmaya devam ediy..
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..
Acılı gurbetçi baba Alman hakime böyle seslendi: Kannst du eigentlich nachts noch ruhig schlafen?
Gündem

Acılı gurbetçi baba Alman hakime böyle seslendi: Kannst du eigentlich nachts noch ruhig schlafen?

Almanya’nın Kassel kentinde bundan tam 15 yıl önce Neonazi terör örgütü NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) kurbanı olan Halit Yozgat, törenle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay