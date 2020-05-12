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Aktüel

Paris’ten geriye sessizlik kaldı

Fransa’da gevşetilen karantina tedbirleri kapsamında bazı dükkan ve mağazalar açılırken, başkent Paris’te kafe ve restoranların açılmaması nedeniyle kent eski canlılığını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:30:05 -
Paris’ten geriye sessizlik kaldı

Fransa’da gevşetilen karantina tedbirleri kapsamında bazı dükkan ve mağazalar açılırken, başkent Paris’te kafe ve restoranların açılmaması nedeniyle kent eski canlılığını kaybetti.


Fransa’da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. İki aydır uygulanan ve alınan yeni kararlarla gevşetilen karantina tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri açıldı. Ancak başkent Paris’in canlı ve ilgi çeken kafe ve restoranları henüz açılmadı. En fazla turist çeken kentlerden biri olan Paris, henüz eski canlılığına kavuşmadı. Açılmayan kafe ve restoranlar ile halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması nedeniyle ünlü kentin canlılığını kaybettiği görüldü.


Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında halkın sokağa çıkma izni verilmiş olmasına rağmen, korona salgını öncesinde günlük 700 bin yolcuyu ağırlayan Avrupa’nın en büyük istasyonu tren garı olarak bilinen Gare du Nord’da 150 kadar yolcunun var olduğu görüldü.


Gare du Nord, Paris’ten İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya’ya demir yoluyla ulaşımın sağlayan en büyük tren garı özelliği taşıyor.

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