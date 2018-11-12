Paris’ten arta kalan: Trump’la sıcak temas sağlandı

Paris’te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde 1. Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Macron ve eşi Brigitte Macron, Erdoğan çiftinin de aralarında bulunduğu konukları Elize Sarayı’nda karşıladı. Katılımcılar, buradan otobüslerle Şanzelize Caddesi’ne giderek Zafer Takı ile Meçhul Asker Anıtı’na yürüdü.

Putin ve Trump yürüyüşte yok

Elize Sarayı’ndaki karşılamaya gelmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump ise, kendi makam araçlarıyla anma törenine gitmeyi tercih etti. Şanzelize Caddesi’ndeki anma törenine, aralarında Erdoğan, Trump, Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu 70’in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ve uluslararası kuruluşun liderleri katıldı.

Eski şeytanlar hortluyor

Liderler, Elysee Sarayı’nda Macron tarafından karşılandıktan sonra topluca törenin yapıldığı alana geldi ve Zafer Takı’nın altında oluşturulan tören tribünündeki yerlerini aldı. Burada bir konuşma yapan Macron, savaşta Avrupa’da 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Eski şeytanların yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyorum. Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor” dedi.

Liderler yemekte buluştu

Kendileri için ayrılan “Başkanlar Tribünü”ne geçen liderler ve eşleri, saygı duruşunda bulunup anma törenini izledi. Yaklaşık 2 saat süren anma töreni sonrasında liderler ve eşleri, Macron çifti tarafından verilen öğle yemeğine katıldı. Törenler boyunca Paris’te yoğun güvenlik önlemi alındı. Törene katılan liderlerin birçoğu Paris Barış Forumu’na da katılırken, ABD Başkanı Trump ise foruma katılmadı.

Erdoğan-Trump, Kaşıkçı’yı görüştü

Öte yandan; Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın, önceki akşam yemekte yaptığı görüşmenin ayrıntıları da belli oldu. Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin değerlendirildiği belirtildi.

Hava soğuktu... Görüntüler ise sıcak...

Paris’teki anmanın yıldızı Türkiye oldu... Başkan Erdoğan, ziyaretin il günü Orsay Müzesi’nde Macron tarafından verilen akşam yemeğinde ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti. Yemekte yan yana oturan Erdoğan ve Turmp çifti, ilgi odağı oldu. Erdoğan çifti, Almanya Başbakanı Merkel ile de sohbet etti. İkinci gün ise Macron çifti, Erdoğanları sıcak bir şekilde karşılarken, Erdoğan-Putin buluşması ise çok samimi görüntülere sahne oldu.