Paris’te sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı protesto
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen ve Leonardo da Vinci’nin başyapıtı olan Mona Lisa tablosuna, bir ziyaretçi kremalı pastalı saldırı düzenledi.
İklim aktivisti olduğu belirtilen kişi, yaşlı kadın kılığında oturduğu tekerlekli sandalyeyle tablonun sergilendiği salona girdi. Beraberinde getirdiği kremalı pastayı Mona Lisa’ya fırlatan ve yere gül yaprakları serpen kişiye salondaki görevliler müdahalede bulunurken tablonun onu koruyan cam tabaka sayesinde zarar görmediği ifade edildi. Söz konusu kişinin, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarken kameralara dönerek “Dünyayı düşünün. Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Bütün sanatkarlar gezegeni düşünün, onun için bunu yaptım” ifadelerini kullandı.