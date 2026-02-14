  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki! Dijital egemenlik savaşı başladı: Macron, algoritmaları ve botları hedef aldı! Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor Bülent Arınç’a reddiye.. Müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Dünya Paris’te polise saldırı: saldırgan etkisiz hale getirildi
Dünya

Paris’te polise saldırı: saldırgan etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Paris’te polise saldırı: saldırgan etkisiz hale getirildi

Fransa’nın başkenti Paris’te bir polis memuruna bıçak ve makasla saldırmaya çalışan kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Paris’te Zafer Takı'ndaki (Arc de Triomphe) tören sırasında bir polisi bıçaklamaya çalışan kişi, polis tarafından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Paris Emniyeti’nden bir yetkili, saldırganın Napolyon döneminden kalma anıtta meçhul askerler anısına yapılan töreni koruyan bir polisi hedef aldığını belirtti. Bir başka polis memurunun ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Fransız terörle mücadele savcılığı, saldırganın 2013 yılında Brüksel’de görülen davada, Belçika’nın Molenbeek kentinde üç polise yönelik terör bağlantılı cinayete teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü
Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Yerel

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar
Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Aktüel

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!
Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Yerel

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23