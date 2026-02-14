Paris’te polise saldırı: saldırgan etkisiz hale getirildi

Paris’te Zafer Takı'ndaki (Arc de Triomphe) tören sırasında bir polisi bıçaklamaya çalışan kişi, polis tarafından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Paris Emniyeti’nden bir yetkili, saldırganın Napolyon döneminden kalma anıtta meçhul askerler anısına yapılan töreni koruyan bir polisi hedef aldığını belirtti. Bir başka polis memurunun ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Fransız terörle mücadele savcılığı, saldırganın 2013 yılında Brüksel’de görülen davada, Belçika’nın Molenbeek kentinde üç polise yönelik terör bağlantılı cinayete teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.