Paris'te Kovid-19 gerekçesiyle kapatılan spor salonlarının açılması için gösteri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te spor salonu sahipleri ve müdavimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kapatılan spor salonlarının yeniden açılması için gösteri yaptı.

Paris'teki Raul-Dautry Meydanı'nda toplanan sporseverler ile salon sahipleri, Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Bando ekibinin gösterileriyle eşlik ettiği grup, bina önünde yaptıkları konuşmalarda Kovid-19 önlemlerinin yanlış yerden başlatıldığına dikkati çekti.

Spor salonu çalışanı Emanuelle Flavigny, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan önlemlere dikkat ettiklerini belirtti.

Vaka sayılarının arttığının farkında olduklarını ancak salgın nedeniyle zaten ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarını ifade eden Flavigny, “Sporda hayat var, sağlık var. Spor yapanlar, hastalığa karşı daha fazla direnç gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Kalabalık dans ve spor gösterisinin ardından olaysız dağıldı.

- Fransa’da Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı 1 ayda iki kattan fazla arttı

Diğer yandan, Fransa’da yapılan Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının bir ay öncesine göre iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Bir ay önce yapılan testlerin yüzde 4,5’i pozitif çıkarken, dün itibarıyla bu oran yüzde 9,8’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, dün yaptığı açıklamada, başkent Paris ve Aix-Marsilya’nın ardından Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne kentlerinde salgın nedeniyle cumartesi "maksimum alarm" seviyesine geçileceğini duyurmuştu.

Fransa'da dün 18 bin 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, vaka sayısı 671 bin 638'e yükselmişti.