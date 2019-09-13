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Paris'te "kara cuma" yaşandı

Paris ve çevresindeki toplu taşıma ağı kuruluşu RATP'nin çalışanları hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla greve gitti- Grev nedeniyle 10 metro hattı kapanırken diğerlerinde aksamalar yaşanıyor

13 Eylül 2019 Cuma 16:53
Paris'te "kara cuma" yaşandı

PARİS (AA) - Paris ve çevresindeki toplu taşıma ağı kuruluşu RATP'nin çalışanları hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için greve giderken başkentte toplu ulaşım felç oldu.

Hükümetin emeklilik reformunu protesto eden RATP'nin çalışanlarının grevi nedeniyle 10 metro kapalı tutulurken diğerlerinde önemli aksamalar yaşandı. Otobüs ve tramvay hatlarının neredeyse tamamı çalışmadı.

RATP çalışanların yüzde 90'ının bugün grev yaptığı belirtildi. Çalışanların haklarını koruyan sendikalar, gelecek aylarda süresiz grev çağrısı yaptı.

RATP'nin çalışanları, emekli olduklarında elde edecekleri bazı sosyal hakların hükümetin hazırladığı emeklilik yasası değişikliğiyle kaldırılması girişimine tepki gösterdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ülke genelinde emeklilik yasası değişikliğine ilişkin müzakere toplantılarının düzenleneceğini belirtmişti. Philippe, emeklilik yasası değişikliğini gelecek yıl mecliste oylamayı planladıklarını söylemişti.



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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:53
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