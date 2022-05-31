Paris’te ‘evsiz göçmenler’ meydanda kamp kurdu

Aralarında Fildişi, Mali, Senegal, Afganistan’ın da yer aldığı ülkelerden gelen 18 yaş altı 33 çocuk sokaklarda kalmaktan şikayet ederek 28 Mayıs’tan bu yana Paris’te Bastille Meydanı’nda, yardım derneği Utopia 56 ile birlikte çadır açtı. Söz konusu refakatsiz çocuk göçmenler, reşit olmadıklarını ispat etmek için mahkemeye yolunu seçen gençlerden oluşuyor. Refakatsiz çocuk göçmenler yetkililerden reşit olmayan çocuklara uygun barınma kurumları açılmasını ve refakatsiz “çocuk” olarak sosyal takipten yararlanmayı talep ediyor. Utopia 56 bu talebe ek olarak refakatsiz çocuk göçmenler için “çocukluk karinesinin” tanınması ve saygı gösterilmesini istiyor.

Daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşen 16 yaşındaki Fildişili refakatsiz çocuk göçmenlerden Ali Soumaro Mali, Cezayir, Fas ve ardından 3 günlük tahta kayıktaki yolculuğu sonunda İspanya’ya vardığını ve en son olarak Fransa’ya geldiğini söyledi. Soumaro, yaklaşık 3 ay önce Fransa’ya geldiğinde düzensiz göçmenlere yönelik bir karşılama merkezinde kaldığı süreçte burada kendisinden resmi evrakın talep edildiğini ve doğum belgesini iletmesine rağmen bu evrakı “Fransa’nın tanımadığı” söylenerek kimlik talep edildiğini anlattı. Kendisine bu talebi karşılayabilmesi için zaman tanımadıklarını belirten Soumaro, merkezde toplam 1,5 hafta kadar kaldıktan sonra “çocuk olmadığı” gerekçesiyle kapıya konulduğunu belirtti. Soumaro, çocuk olduğunu ispat etmek için mahkemeye başvuracak ancak bunun 3-4 ayı bulacağını ve bu süreçte sokakta kalacağını kaydetti.