Paris’te 100 milyar dolar paniği

İslam ve Müslüman düşmanı Fransa’daki Hazreti Muhammed’e hakaret densizliğine tepkiler büyüyor. Başkan Erdoğan’ın “Fransız mallarını almayın” çağrısı sonrası Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki İslam ülkeleri, Fransız mallarına boykot kararı alırken, diğer ülkelerdeki Müslümanlar da bireysel olarak Fransız ürünlerini kullanmama kararı aldı. Tunus, Fas, Libya, Ürdün, Katar, Kuveyt, Malezya, Endonezya, Pakistan, Senegal, Yemen, Bangladeş, İran, Irak ve diğer farklı ülkelerde yaşayan milyonlarca Müslüman, İslam düşmanı Macron’un küstah sözleri üzerine Fransız mallarını boykot kararı aldı.



1 milyar müslüman boykotta



Yaklaşık 1 milyar Müslümanın katıldığı boykot kararı sonrası endişeye kapılan Fransa, ortamı yumuşatan açıklamalar yapmaya başladı. Fransız meclisinde boykot uygulamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Türkiye ve Ortadoğu’da Fransız mallarına yapılan boykot uygulamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Fransa kimseye saldırmıyor, kimseyi hedef almıyor. Fransa sadece kendi değerlerini ve özgürlüklerini koruyor” diyerek hem zarar gören şirketleri koruyacaklarını söyledi hem de ortamı yumuşatmaya çalıştı.



İslam ülkeleri ticarette önemli



İslam düşmanı Fransa’nın Müslüman coğrafyasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar doları aşması dikkati çekiyor. 67 milyon nüfuslu Fransa’nın 2019’daki toplam ithalatı 638 milyar dolar, ihracat da 555 milyar dolardı. Fransa, 2019’da İslam ülkelerine yaklaşık 45,8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkelerden 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu dönemde Müslüman ülkeler arasında Fransa’nın en fazla ihracat yaptığı ülke 6,66 milyar dolarla Türkiye oldu. Paris’in Türkiye’den yaptığı ithalatın rakamı ise 9,8 milyar dolar. Fransa’nın bazı ülkelere yaptığı ihracatların rakamları ise şöyle: Cezayir 5.5, Fas 5.34, Katar 4.3, Tunus 3.74, Endonezya 1.7, Suudi 3.3, Mısır 2.5, Malezya 1.6, Senegal 1.2 milyar dolar.