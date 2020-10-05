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Aktüel Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
Aktüel

Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:01:08 -
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçilmesinin ardından yeni önlemler alındı.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, düzenlediği basın toplantısında, "maksimum alarm" seviyesine geçildiği başkentte alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek.

Başkent ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Öğrencilerin eğlendiği etkinliklere izin verilmeyecek.

Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Fransa'da salgının seyri kötüleşmeye, vaka ve yoğun bakım hastalarının sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 230'a, toplam vaka sayısı ise 619 bin 190'a yükseldi.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.


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