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Dünya Paris'in varoşlarındaki bir lisede öğrenciler elektriksiz eğitim görüyor
Dünya

Paris'in varoşlarındaki bir lisede öğrenciler elektriksiz eğitim görüyor

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösünde öğrencilerin bir lisede ısıtma sistemi ile elektriği çalışmayan ve pencereleri bozuk sınıflarda montlarını çıkarmadan ders gördükleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:52:00 -
Paris'in varoşlarındaki bir lisede öğrenciler elektriksiz eğitim görüyor

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösünde öğrencilerin bir lisede ısıtma sistemi ile elektriği çalışmayan ve pencereleri bozuk sınıflarda montlarını çıkarmadan ders gördükleri ortaya çıktı.

Fransız televizyon kanalları BFM ve RMC'nin ortak haberine göre, Aulnay-sous-Bois'daki 2 bin 400 kontenjanlı Voillaume Lisesi'nde öğrenciler, soğuk ve elverişsiz koşularda eğitimlerini sürdürüyor.

Okulda 47 milyon avroluk tadilat yapılmasına rağmen en çok kullanılan A Blok'ta öğrenciler, ısıtma sistemi arızalı, elektrik kesintisi yaşanan ve pencereleri bozuk sınıflarda montlarını çıkarmadan ders yapıyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, lisede bazı sınıfların pencerelerinin iyi kapanmadığı, duvarların sıvasının döküldüğü ve nemli olduğu, ayrıca tavandaki döşemelerin çöktüğü görülüyor.

Yetkililer umarsız

Görüntülerde ismi belirtilmeyen bir lise öğrencisinin "Sabah geldiğimde soğuk olduğu için içimden ders çalışmak gelmiyor." ifadeleri yer alırken, bir başka öğrencinin de "Bazı sınıflarda camlar kırık, o şekilde oturmak zorunda kalıyoruz." dediği işitiliyor.

Isıtma sistemi arızalı olduğu için sıcaklığın bazı sınıflarda 14 dereceye kadar düştüğü okulda, kasımdan bu yana yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle öğrenciler zaman zaman telefon flaşlarıyla ders kitaplarını takip etmek zorunda kalıyor.

Tuvaletlerin kapısının olmadığı elverişsiz binada eğitimi sürdürmeye çalışan öğretmen ve öğrenciler, yetkililerin çözüm bulmamasına tepki gösterdi.

"Öğrencilere bu koşullarda ders verdiğim için utanıyorum." diyen öğretmen Leo Kloeckner, okul yönetimi ve öğretmenlerin çok defa Ile-de-France bölge yönetimine başvurmasına rağmen sorunlar hala tam olarak çözülmediğini belirtti.

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