Paris Saint Germain'de Neymar krizi!

Paris Saint Germain'in 3 sene önce dünya rekoru bonservis bedeliyle, tam 222 milyon euroya Barcelona'dan transfer ettiği Neymar İspanya'ya dönmek istiyor.

İspanyol Gazetesi El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 95 milyon euroluk kazancı ile Ronaldo ve Messi'den sonra dünyanın en çok kazanan 3. futbolcusu olan Neymar, haftalık 650 bin euro olan kazancını Barcelona'ya dönmek için yarıya indirmeye hazır.

Paris, Barça'nın istediği fiyata vermiyor

Ancak transfer tabii ki sadece Brezilyalı yıldızın isteğiyle gerçekleşmiyor.PSG de 3 sene önce verdiği rakama yakın bir bonservis talep ediyor ancak 200 milyon euroluk bu isteği de Barcelona kabul etmiyor. Barcelona Corona virüs salgınından önce Netymar için girişimde bulunmuş ancak Fransızlar yapılan teklifi reddetmişti.