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Spor

Paris Saint Germain Manisa'yı aldı

Fransız devi Paris Saint Germain 17 yaşındaki Lenny Manisa'yı transfer etti. PSG'nin bu transferi Manisa Futbol Kulübü'nü de heyecanlandırırken, yapılan esprili paylaşımda "Senin için forma numarası önerimiz 45. Paris'te iyi şanslar Manisa" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 17:17:00 -
Paris Saint Germain Manisa'yı aldı

Fransa Ligi'nde sezonu ikinci sırada noktalayan PSG geleceğe yatırım yaptı. 17 yaşındaki Lenny Manisa, PSG'ye imza attı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Manisa Futbo Kulübü'nden öneri

PSG'nin Manisa'yı transfer etmesi TFF 2. Lig'de namağlup şampiyonu Manisa Futbol Kulübü'nü de harekete geçirdi.

Fransız kulübünün transferi duyurduğu paylaşımı retweet'leyen ve genç savunmacıya Paris'te iyi şanslar dileyen bir mesaj yayınlayan Manisa Kulübü, forma numarası olarak 45'i tercih etmesini önerdi.

İşte Manisa Kulübü'nden yapılan paylaşım;

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