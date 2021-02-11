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Spor Paris Saint-Germain duyurdu: Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak
Spor

Paris Saint-Germain duyurdu: Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Fransızların dünya devi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sahalardan 4 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 20:31:00 -
Paris Saint-Germain duyurdu: Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.

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