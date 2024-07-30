Paris Olimpiyatlarında 'İsrail' resti! Yarıştan çekildi

2024 Paris Olimpiyatlarında İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşacak olan Cezayirli Messaoud Redouane Dris, organizatörler ve Uluslararası Judo Federasyonu'nun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre kuradan çekildi.

İSRAİL'İ PROTESTE ETMEK İÇİN YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İsrail Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Tovar'ın rakibi yarışmadan çekildi. İsrail delegasyonu Olimpiyat değerlerini göz önünde bulundurarak yarışmaya devam edecektir. Bu tür davranışların spor dünyasında yeri olmadığına inanıyoruz." denildi.

2021'DE DE BAŞKA BİR CEZAYİRLİ SPORCU İSRAİLLİ RAKİPLE KARŞILAŞMAMIŞTI

2021 yılında Cezayirli Fethi Nourine, aynı İsrailli rakiple karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyatlarından çekilmişti. Daha sonra federasyon tarafından uzaklaştırılmıştı.

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Nourine, ayrıca Tokyo'daki 2019 Dünya Şampiyonasından da aynı nedenle çekilmişti. Geçmişte de birçok İranlı judocu benzer bir durumda müsabakaları 'boykot' etme kararı almıştı.