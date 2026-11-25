Paris-Londra hattında ulaşım krizi! Grev Eurostar seferlerini vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa'da demir yolu çalışanlarının greve gitmesi, Avrupa'nın önemli ulaşım hatlarından birinde aksamalara neden oldu. Eurostar'ın Paris-Londra seferlerinde iptaller yaşanırken yolcular zor durumda kaldı.
Fransa’da demir yolu çalışanlarının grevi nedeniyle Avrupa genelinde yüksek hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın Paris-Londra hattındaki seferlerinde iptaller oldu.
Eurostar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "beklenmedik grev nedeniyle Londra-Paris seferlerinde iptaller ile ciddi aksamaların yaşandığını" bildirdi.
Açıklamada, bugünkü işçi greviyle ilgili şirketin gece saatlerinde bilgilendirildiği ve mağduriyet yaşayan yolcuların bilet iadesi ya da değişimi yapabileceği kaydedildi.
Ayrıca sabah saatlerinde yapılması planlanan en az 5 tren seferinin iptal edildiği ve Brüksel'de de tren seferlerinde gecikme yaşandığı duyuruldu.
Fransa’da ücret artışı isteyen demir yolu çalışanları şirketle yapılan yıllık görüşmelerde beklentilerinin karşılanmamasının ardından greve gitti.
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