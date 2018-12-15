0553 313 94 23

Paris karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Fransa'da Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri öncesinde 25 kişi gözaltına alındı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:32
Paris karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, sarı yeleklilerin Paris'te bugün yapacağı eylemden önce 25 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplanacak.

Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyacak.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı çalışmayacak.

Son yılların en şiddetli protestosu

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

Hükümetten çağrı 

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:32
  1. sarı yelekliler protestosu
  2. Fransa
  3. paris
  4. Champs-Elysees

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isimden flaş açıklama! 'Cumhur İttifakı pozitif, Millet İttifakı negatif'
    1. AK Partili isimden flaş açıklama!..
    2. 15 ülkeden 40 bilim adamının ortak..
    3. "Başörtülü bu sektörde çalışamaz"..
    4. Nur Tatar altın madalya için tatamiye..
    5. Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması:..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 14..
    7. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    8. Paris karıştı! Çok sayıda gözaltı var
    9. Eski Etiyopya Cumhurbaşkanı..
    10. Deşifre oldular! ABD ile Almanya,..
    11. Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı..
    12. Türkiye Eskrim Federasyonu 7. Mali..
    13. Bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    14. Batı’da basın özgürlüğü ‘Sarı Yelek’e..
    15. Hangi hastalığa hangi bölümden randevu..
    16. Fuhuşa aracılık ederken enselendiler!..
    17. İstanbul Ankara İzmir ev kiraları ne..
    18. Polisten hain polislere operasyon!..
    19. "Bağlantılı Dünyada Siyasetin..
    20. Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak