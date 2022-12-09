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Dünya Paris karanlığa gömüldü Arıza mı? Tasarruf mu?
Dünya

Paris karanlığa gömüldü Arıza mı? Tasarruf mu?

Paris karanlığa gömüldü. Yetkililer herhangi bir enerji tasarrufu için kesilmediğini trafolarda yaşanan bir arızanın kesintiye neden olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 12:35:00 -
Paris karanlığa gömüldü Arıza mı? Tasarruf mu?

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. Yetkililer trafo arızasıyla bağlantılı gözüken kesintilerin düzeltilmesi için ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.

Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi.

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