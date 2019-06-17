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Paris Airshow’a Türkiye imzası

Paris’te bugün kapılarını açan 53.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
Paris Airshow’a Türkiye imzası

Paris’te bugün kapılarını açan 53. Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Türkiye’ye ait alanlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi ilk kez fuarda sergileniyor.


Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Havacılık Fuarı 53’üncü kez kapılarını Le Bourget sergi alanında açtı. Uluslararası Fransız Havacılık ve Uzay Sanayi Grubu’nun (GIFAS) bir yan kuruluşu olan SIAE tarafından düzenlenen fuara 48 ülkeden 2 bin 381 firma katılıyor. 67 ülkeden 3 bin 450 basın mensubu bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Uluslararası Paris Havacılık Fuarı’ndaki gelişmeleri yerinde izleyecek.


Fuarın kapıları 23 Haziran’a kadar açık olacak. İlk 4 gün profesyonellerin girip gezebileceği fuar, geri kalan 3 gün halkın ziyaretine açık olacak. Küresel sektördeki tüm en son teknolojik yeniliklerin sergilendiği fuarda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) en önemli projesi olacak Milli Muharip Uçak Projesi’nin bire bir ölçekli modeli mock-up’ı ilk kez Paris Havacılık Fuarı’nda sergileniyor.


Milli Muharip Uçak Modelinin sergilendiği alan, başta ordu mensubu askerlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi tarafından büyük ilgi görüyor. Almanya’da imal edildiği öğrenilen uçağın mock-up’ı iki ton gri kamuflaja sahip. Çift motorlu uçağın kuyruk kısmında ise kartal tasarımı yer alıyor.


Her biri 20 bin libre itiş güçlü iki motora sahip olan uçak, 55 bin feet servis irtifası ile ses hızının iki katına çıkabilecek güce sahip. Azami kalkış ağırlığı 60 bin libre olarak belirlenen uçak, 2030’dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil olacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
  1. sergi

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