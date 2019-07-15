Parçalı Ay Tutulması sonrası deprem mi olacak?

Parçalı Ay Tutulması ne zaman? Parçalı Ay Tutulması Türkiye’den görünecek mi? Haftanın en önemli gökyüzü hareketi 17 Temmuz’a girdiğimiz ilk saatlerde meydana gelecek olan Parçalı Ay Tutulması. Ülkemizden de gözlemlenebilecek tutulma etkisiyle dünya genelinde doğa olaylarında hareketlilik ve finansal göstergelerde zorlu değişimlerle karşılaşılabiliriz. Bilim insanları son zamanlarda özellikle de Marmara ve Ege Bölgesi için deprem uyarılarında bulunmaktalar. Peki deprem ve bu tutulmalar arasında bir bağlantı var mı?

17 Temmuz 2019 akşamı gerçekleşecek olan “Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31’de tutulma ortasında ayın yaklaşık yüzde 65’i dünyanın gölgesinde kalacak.

Parçalı Ay Tutulması nedir?

Ay ve Güneş tutulmaları çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması meydana gelir. Ay tutulması sadece Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Dünya, Ay ile Güneş arasındayken gelen ışınları engeller ve arkasında bir gölge alanı oluşturur. Bu alan içiçe geçmiş iki koni şeklindedir. "Yarı gölge konisi (Penumbra)" olarak adlandırılan alanda Dünya, Güneş ışığını tamamen engelleyemez. "Tam gölge konisi (Umbral)" nde ise Güneş ışığı tamamen engellenir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay’ın, Dünya’nın gölge alanlarından geçmesi gerekir. Bir Ay tutulması, Yer’in yuvarlak olduğunun gözlemsel bir tespitidir. Çünkü Ay’ı örten Yer’in gölgesi olup gölgenin biçiminden hareketle gölgeyi oluşturan cismin (Yer) şekli belirlenebilir.

Deprem ve bu tutulmalar arasında bir bağlantı var mı?

17 Temmuz 2019 akşamı parçalı ay tutulması yaşanacak. Ay, bakır rengine bürünecek. Ancak her güneş ve ay tutulması, akıllara “Deprem mi olacak?” sorusunu getiriyor. Nitekim 10 Ağustos 1999’da güneş tutulması oldu, bir hafta sonra Marmara Bölgesi’ni yıkan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos depremi yaşandı. Türkiye’nin birçok yerinden de gözlemlenen ay tutulmasının ardından dün Bodrum’da 4,9, Çin’de 7,0, Yunanistan’ın Kos Adası’nda 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki deprem ve bu tutulmalar arasında bir bağlantı var mı? İşte detayları.

1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Tansel Ak bu soruyu şöyle cevapladı: Deprem ile güneş tutulmaları arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı meselesi hep merak konusu olmuştur. Keşke bu tür bir doğa olayı ile depremleri önceden bilebilsek. Fakat bu mümkün değil. 1999 depreminde güneş tutulması yaşanmıştı. 2006 yılında da bir tutulma oldu. O dönem bir araştırma yaptık. Ay’ın evrelerine baktık. Tutulmaları karşılaştırdık. Gerçek astronomik ölçümler yaptık ve teorik olarak deprem ile tutulmalar arasında bağlantı bulamadık. Deprem dediğiniz şey, yıl içinde sürekli olur.