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Gündem Parçalı ay tutulması ne zaman? | Tam güneş tutulması ne zaman?
Gündem

Parçalı ay tutulması ne zaman? | Tam güneş tutulması ne zaman?

Ay tutulması bu sene üçüncü kez yaşanacak. Çıplak gözle seyredilebilecek parçalı ay tutulması ne zaman olacak? Peki, Türkiye’den görülecek mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:19:00 -
Parçalı ay tutulması ne zaman? | Tam güneş tutulması ne zaman?

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ay tutulmasını izlemek isteyenler tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar…

Parçalı ay tutulması ne zaman?

Parçalı ay tutulması genel zaman ile 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu tutulma 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma, Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan çıplak gözle görülebilecek.

Tam Güneş Tutulması ne zaman?

2020 yılının en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020 tarihinde Tam Güneş Tutulması gerçekleşecek. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Bu tutulma, 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek. Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan seyredilebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika olacak.

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