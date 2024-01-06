Parası cebinde olan Türkler oraya kaçıyor: Yunanistan'da 250 bin Euro gayrimenkul! Altın vize akını, yabancı milyonlarca ziyaretçi

Yunanistan'da 250 bin Euro gayrimenkul alımı şartıyla oturum izni verilen 'altın vize' programına başvurular 2023 yılında tüm zamanların zirvesini gördü. Türkler, Çinlilerden sonra kabul edilenler arasında ikinci sırada yer aldı.

Resmi verilere göre, en az 250 bin Euro'luk gayrimenkul satın alan yabancılara oturum iznini veren 'altın vize' uygulamasında Yunanistan, 2023'ün Ocak-Kasım döneminde tam 7 bin 752 adet başvurusu aldı.

2022’nin 4 bin 362 adetlik başvuru sayısından yüzde 78 fazla olan 2023 rakamı, tüm zamanların zirvesi oldu. 7 bin 752 başvurudan Ocak-Kasım döneminde 1453'ü onaylanırken, 14'ü kabul edilmedi. Kalan 6 bin 255 başvurunun görüşülmesine devam edildiği bildirildi.

İlk kez başvuranlar, yenileme başvurusu yapanlar ve bunların çocukları da listeye eklendiğinde 2023 yılı Kasım sonuyla beraber 27 bin 45 kişinin onay sırasında olduğu açıklandı.

Aile üyeleri haricinde ilk izin ve yenileme olarak altın vize onayı bekleyen 8 bin 461 başvurunun yüzde 86'sının başkent Atina'yı içeren Attika bölgesinde olurken, başvuru başına ortalama 300 bin Euro'luk gayrimenkul alımı yapıldığı varsayıldığında Yunanistan'ın sadece 2023 yılında bu yolla 2,3 milyar Euro'luk gelir elde ettiği düşünülüyor.

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TÜRKLER LİSTEDE İKİNCİ

yenicaggazetesi'ın aktardığı haberde: Kasım 2023’den itibaren aile üyeleri haricinde Yunanistan'da altın vize sahibi olanların sayısı 14 bin 945’e yükseldi.

Bunların yaklaşık yüzde 58'ine denk gelen 8 bin 647'si Çinliler olurken, 2023'te bu çerçevedeki Çinlilerin sayısı 2 bin 1 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yüzde 7'lik pay ve 1050 kişiyle ikinci sırada yer alırken, onaylanan başvuruların 742'si ilk başvuru, 308'i ise yenileme başvurusu.

2023'te başvuran Türklerin sayısı 457 arttı ve 2023 yılındaki artışta Türkler, Çinlilerin ardından ikinci sırada yer aldı.

Aile üyeleri de eklendiği zaman Yunanistan'da altın vize sahibi Türk sayısı 2 bin 831’e yükseldi.

Listede üçüncü sırada 722 yatırımcı ile Ruslar, dördüncü sırada 705 yatırımcı ile Lübnanlılar, beşinci sırada 502 yatırımcı ile İranlılar yer alırken, altıncı sırada ise 462 yatırımcı ile Mısırlılar yer aldı.