Parası alınan primler canlandırılabilir mi?

¥ Soru: Benim babamın ödenmiş 1162 gün primi vardı. Daha sonra emekli olmaya günüm yetmiyor diye ödenen primlerin parasını almış. Biz bunu geçen ay babam ölünce öğrendik. Ölen babamdan bana ve anneme aylık bağlatma hakkımız yandı mı? Serap N.

¥ Cevap: Emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan kişiler erkek ise 60 kadın ise 58 yaşından itibaren ödenen primlere karşılık emeklilik primlerini geri alabiliyor. Buna da toptan ödeme deniyor. Ödenen primler için toptan ödeme alınması halinde sigortalılık süresi kalmadığından hak sahibi eş ve çocuklara ölüm aylığı bağlanamıyor. Ancak ölenin aylık bağlanma hakkı bulunan eşi veya çocuğu sigortalıya sağlığında ödenen primlere karşılık gelen toptan ödeme tutarının güncellenmiş karşılığını ödemek suretiyle ölüm aylığına hak kazanabiliyor. Bu hakkı kullanmak için SGK’ya ihya yani tasfiye edilmiş hizmetleri canlandırmak için önce yazılı ihya başvurusu yapılmalı ardından tebliğ edilen borcu ödemeli ve son olarak ölüm aylığı başvurusu yapılması gerekiyor. Bu halde ölüm aylığı ihya tutarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor.