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Ekonomi Paranız boşa gitmesin! Dolandırıcılardan sahte rezervasyon tuzağı
Ekonomi

Paranız boşa gitmesin! Dolandırıcılardan sahte rezervasyon tuzağı

İnternet sitelerinden yapılan otel rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Ancak yoğun talebi fırsata çeviren dolandırıcılar sahte rezervasyonlar ile insanları avına düşürüyor. Vatandaş ise tatil umudu ile paralarını dolandırıcılara kaptırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 13:33:00 -
Paranız boşa gitmesin! Dolandırıcılardan sahte rezervasyon tuzağı

İnternet sitelerinden yapılan otel rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Ancak yoğun talebi fırsata çeviren dolandırıcılar sahte rezervasyonlar ile insanları avına düşürüyor. Vatandaş ise tatil umudu ile paralarını dolandırıcılara kaptırıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, turizm sektöründe bu tarz dolandırıcılık olaylarının geçtiğimiz yıllarda da yaşandığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Hem sosyal medya hesaplarında hem de web sayfalarından satış yapan acentelerin ‘Seyahat Acente Belgesi’ni gösteren bir numaralı doğrulama linki var. Bu TÜRSAB tarafından geliştirdiğimiz, ‘Tatil Meleği’ dediğimiz bir uygulama. Karşımızdaki sayfanın gerçek bir seyahat acentesi firmasına ait olduğunu anlamak için doğrulama linkinin mevcut olması gerekiyor. Ancak doğrulama linkinde de sahteciliğe gidilebiliyor. Web adresinde tursab.org.tr. ve sonrasında bir uzantı olması lazım. Buna çok dikkat edilmeli. Örneğin , tursab.com.tr. ve sonrasında bir uzantı geliyorsa bu, sahte bir sayfadır.  Ayrıca vatandaşlar çok ucuz fiyatlı ürünleri gördüklerinde buna aldanmasınlar. Promosyon veya bedava ürün gibi olan sayfalarda bir sorun olma ihtimali çok yüksek. Sonrasında doğrulama linkini takip etmeli.”

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

 

 

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