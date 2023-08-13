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Dünya Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü
Dünya

Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü

Yeniakit Publisher
2023-08-13 21:33:00 -
Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü

2022 yılında Rus pazarından çekileceğini açıklayan ve oradaki varlıklarını satan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini gibi otomobil üreticileri Rusya'ya dönme kararı aldı.

Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerini yeniden sunmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Rusya pazarından çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini markaları, AGR Automotive Group'un Telegram hesapları üzerinden yapılan bir duyuruyla, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerine geri döndüklerini duyurdu.

Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” ifadeleri ise çok dikkat çekti.
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