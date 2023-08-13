Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü

Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerini yeniden sunmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Rusya pazarından çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini markaları, AGR Automotive Group'un Telegram hesapları üzerinden yapılan bir duyuruyla, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerine geri döndüklerini duyurdu.

Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” ifadeleri ise çok dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO