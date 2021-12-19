Paranın baronları faizli sistemi istedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) iktidarı uyarın açıklaması sonrası kurumun resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yapılarak, iktidara bu politikadan dönülmesi gerektiği ifade edildi. Sözde bağımsız TÜSİAD’ın Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası harekete geçmesi ise manidar bulundu.

Emrini yerine getirdiler

TÜSİAD’ın geçmiş yıllarda hükümetlere yönlendirdiği tehditkar ve vesayetçi diline geri döndü. TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.”

Eskiye dönün çağrısı

Türkiye’nin bağımsız ekonomik politika yürütme gayretinin sabote edildiği açıklamada, “İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir. Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır” ifadelerine yer verildi.