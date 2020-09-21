Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu: "İsmimin yarı olimpik yüzme havuzuna verilmesi gurur verici"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, İstanbul'da açılan yarı olimpik yüzme havuzuna adının verilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Beytullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Ümraniye'de hizmete açılan yüzme havuzuna adının verilmesinin kendisinde büyük heyecan yaşattığını belirterek, bu duygunun dünya şampiyonluğu yaşamakla eş değer olduğunu ifade etti.

Adının yaşatılmasının kendisinde daha fazla başarı elde etme isteği uyandırdığını anlatan, doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü, "Bakanlığımıza, Ümraniye Belediyesi'ne ve kulübüme çok teşekkür ediyorum. İsmimin yarı olimpik yüzme havuzuna verilmesi gurur verici. 2017’de dünya şampiyonası’nda bayrağımızı dalgalandırdığım anki duyguları yaşadım. Yarı olimpik yüzme havuzunda ismimin yaşayacağını ve buna layık olduğumu bilmek beni onurlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen çalışmalara başlandığını belirten milli yüzücü, "Salgın sonrası çok hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza başladık. Kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da çalışmalarıma devam ediyorum ve aynı zamanda sezonumuzun ilk milli kampını yaptık, bundan sonra daha yoğun bir program bizi bekliyor. Müsabakalarımız ise aralık, ocak ayından itibaren başlayacak. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedeflerinin değişmediğini söyleyen Beytullah Eroğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi salgın sebebiyle bizleri de çok etkiledi. Bütün müsabakalarımız 2021’e ertelendi, tarih değişti ama altın madalya hedefimiz değişmedi. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hedefim Olimpiyat Oyunları’nda bayrağımızı dalgalandırmak. Başarılarım arasında tek eksik olan madalya olimpiyat madalyası, inşallah onu da 2021’de ülkemize getirmiş oluruz. Tüm sporcu kardeşlerime tavsiyem kendilerine inansınlar hayal kursunlar ve bu uğurda çalışsınlar işte o zaman başarıya ulaşacaklar."



