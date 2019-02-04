0553 313 94 23

Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında sezonun ilk kampına Ankara'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 15 sporcu katılıyor.

Milliler, çalışmalarına 21 Şubat Perşembe gününe kadar burada devam edecek.

Paralimpik okçular, Dünya Şampiyonası öncesinde 10-16 Nisan tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek 5. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralaması yarışmasında, 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde ise İtalya'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası, 2-9 Haziran tarihlerinde Hollanda'da organize edilecek.

Ankara'daki milli takım kampında bulunan sporcular şunlar:

Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Erdoğan Yaygan, Merve Nur Eroğlu, Murat Turan, Naci Yenier, Oğuzhan Polat, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Taner Eren, Yağmur Şengül, Yavuz Papağan, Yiğit Caner Aydın, Zehra Özbey Torun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
  1. Ankara
  2. Dünya Şampiyonası
  3. kamp
  4. paralimpik okçular
  5. Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakam duyurdu: Suları kestik
    1. 300 kişi hastaneye kaldırıldı!..
    2. Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı!
    3. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 kişi..
    4. Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş..
    5. Afganistan'da çatışma! 17 ölü
    6. Adnan Oktar soruşturmasında kan..
    7. Finansal kesim dışı firmaların net..
    8. Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi
    9. İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın
    10. "AB-Japonya Ekonomik Ortaklık..
    11. Marmara'da korkutan görüntü! Çok nadir..
    12. İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın..
    13. Emiliano Sala'dan haber var! Uçağının..
    14. Galatasaray'da Hatayspor maçı..
    15. FETÖ'nün sözde "büyük bölge imamına"..
    16. Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te
    17. Bahçeli'den "İlber Ortaylı" açıklaması
    18. Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı..
    19. AB'den darbeye destek! 10 ülke resmen..
    20. AB üyesi 10 ülke Guaido'yu "geçici..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor