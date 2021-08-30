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Spor Paralimpik ne demek? Paralimpik nedir? Paralimpik anlamı nedir?
Spor

Paralimpik ne demek? Paralimpik nedir? Paralimpik anlamı nedir?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi. Milli sporcularımızın finale yükselmesinden sonra Paralimpik ne demek? Paralimpik nedir? Paralimpik anlamı nedir? soruları da bir hayli merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:57:00 - 2021-08-30 12:57:58
Paralimpik ne demek? Paralimpik nedir? Paralimpik anlamı nedir?

Paralimpik nedir? Engelli Olimpiyat Oyunları olarak kullanılan Paralimpik (Paralympic), Latince eşit anlamına gelen Paralel kelimesinin ilk iki hecesi PARA ile Olimpik kelimesinin son iki hecesi LİMPİK birleşiminden oluşturulmuştur. Paralimpik Oyunlar ilk olarak 1960 yılında  Roma Olimpiyatları ardından gerçekleştirilmiştir.

Paralimpik Oyunlar neler?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunları 1948'deki az sayıda II. Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

Paralimpik yaz oyunları sporları

Ağırlık kaldırma

Atletizm

Atıcılık

Tekerlekli sandalye basketbol

Binicilik

Bisiklet

Boccia

Çim bowlingi

Dalış

Eskrim

Futbol

Goalball

Halter

Judo

Masa tenisi

Tenis

Okçuluk

Tekerlekli sandalye rugby

Voleybol

Yelken

Yüzme

Paralimpik kış oyunları sporları

Alp disiplini

Biatlon

Kayaklı koşu

Tekerlekli sandalye körlingi

Kızak

Buz hokeyi

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