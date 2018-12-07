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Paralimpik milli sporculara coşkulu karşılama

- Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Çağla Atakal ve Cevat Karagöl, memleketleri Ordu'da coşkuyla karşılandı - Çağla Atakal: "Avrupa'da daha önce hiç başarım yoktu. Bu üçüncülükle Avrupa'daki ilk başarımı da elde etmiş oldum"- Cevat Karagöl: "Çok şükür bu şampiyonadan da elimiz boş dönmedik"

07 Aralık 2018 Cuma 23:29
Paralimpik milli sporculara coşkulu karşılama


ORDU (AA) - Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Sırbistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Çağla Atakal ve Cevat Karagöl, memleketleri Ordu'da coşkuyla karşılandı.

Çağla Atakal ve Cevat Karagöl'ü Ordu-Giresun Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile sporcuların aileleri ve çok sayıda sporsever karşıladı.

Milli atıcı Çağla Atakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonayı dereceyle tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

İkinci kez katılma başarısı gösterdiği şampiyonadan bronz madalyayla döndüğünü anımsatan Çağla Atakal, "Çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmedim." diye konuştu.

Çağla Atakal, daha önce dünya ikinciliği elde ettiğini ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdiğini de hatırlatarak, "Ancak Avrupa'da daha önce hiç başarım yoktu. Bu üçüncülükle Avrupa'daki ilk başarımı da elde etmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Milli atıcı Cevat Karagöl de Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'na daha önce üç kez katıldığını anımsattı.

Organizasyonda dördüncü kez ülkesini temsil etme başarısı gösterdiğini dile getiren Cevat Karagöl, "Çok şükür bu şampiyonadan da elimiz boş dönmedik. Şampiyonayı takım halinde ikinci tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ordu'ya madalyayla döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cevat Karagöl, milli takım arkadaşı Çağla Atakal'ı da başarısından dolayı tebrik etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise her iki sporcuyla da gururlandıklarını kaydederek, "İki sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Kendilerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada Çağla Atakal, kadınlar havalı tüfek kategorisinde 223.9 puanla üçüncü olmuştu. Cevat Karagöl'ün yanı sıra Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan Türkiye P1 Takımı ise erkekler havalı tabancada Avrupa ikinciliğini elde etmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:29
  1. Cevat Karagöl
  2. Çağla Atakal
  3. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası

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