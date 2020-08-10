Paralimpik milli masa tenisçilerin Tokyo'daki hedefi altın madalya

ANKARA (AA) - SİNEM ER - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden paralimpik milli masa tenisçiler, başarılarını daha ileriye taşıyarak olimpiyatlardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları’nda Türkiye adına mücadele edecek bedensel engelli masa tenisçiler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada salgın sürecine rağmen, olimpiyatlara daha bilinçli ve sıkı çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi üçüncü defa temsil edeceğini dile getiren milli sporcu Kübra Korkut, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na dünya sıralamasında kendi klasımda ikinci olarak katılmaya hak kazandım, mutlu ve gururluyum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda finalde kaybettiğim altın madalyayı Tokyo 2020’de almak istiyorum. Hedefimi gerçekleştirmek, altın madalyayı ülkemize getirmek için antrenörüm Fatih Korkut ile birlikte yoğun tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Paralimpik Oyunları'na hazırlandıklarını aktaran Hatice Duman, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hak kazanmak için disiplinli bir çalışma süreci geçirdik.Kota hakkı elde etmek, benim için çok heyecan vericiydi. Hedefim, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak, kürsüde yer alabilmek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Neslihan Kavas, kota almanın kariyeri için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Son 3 Paralimpik Oyunları’nda kotayı Avrupa şampiyonu olarak almıştım ama 2020 Tokyo için dünya sıralamasında mücadele etmek ve beklemek daha zor oldu. Kariyerimdeki beşinci Paralimpik Oyunları’na aldığım kota ile çalışmalarımın karşılığını almak, çok mutluluk verici. Ertelenen Paralimpik Oyunları için ilk hedefim, pandemi sürecini geride bırakarak sağlıklı şekilde yarışabilmek." yorumunda bulundu.

Ali Öztürk salgın koşullarında da çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci kez Paralimpik Oyunları’nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. 2020 Tokyo’ya ekip olarak iyi hazırlanıyorduk, pandemiden dolayı bu büyük organizasyonun ertelenmesi, sporcuya hayal kırıklığı yaşattı ama çalışmalarımızı sürdürdük, daha iyi çalıştık. Avrupa ve dünya şampiyonluğumdan sonra Paralimpik Oyunları’nda da kürsünün zirvesinde yer alıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Tokyo'dan altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini belirten Nesim Turan, "Rio Paralimpik Oyunları'ndan sonra Tokyo'ya da kota aldım.Çok mutluyum, böyle bir organizasyonda yer alacağım için. Pandemi sürecinde kota almanın nasıl işleyeceğini bilmediğimiz için bir belirsizlik vardı ama kota alabildiğim için, oraya gideceğim için mutluyum. Koleksiyonumda olmayan tek madalya paralimpik oyunlarının altın madalyası, onu almaya gidiyorum. Her zaman olduğu gibi bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.



"2020 Tokyo’da madalya kazanmak icin elimden gelen her şeyi yapacağım" diyen Abdullah Öztürk ise "2019 yılında İsveç’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota hakkı kazandım. Rio 2016’da şampiyon olduktan sonra hedeflerim daha da büyüdü. Başarının sürdürülebilir olduğunu ispatlamak için 2020 Tokyo benim için büyük fırsat olacak. Pandemi süreci başlayana kadar hazırlıklarımızı çok sistemli bir şekilde ilerletiyorduk.Her şeyden önemlisi sağlık.Bu süreçten çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.