Paralimpik masa tenisçiler, öğrencilerle buluştu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz madalya alan Ali Öztürk ve Nesim Turan, Ankara Etimesgut 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sporla Engelleri Aşıyoruz" etkinliğine milli sporcuların yanı sıra Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Melek Gürlek'in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte açıklamalarda bulunan milli sporcu Abdullah Öztürk, başarı yolunun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Abdullah, iki kez olimpiyat şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Bu hiç kolay olmadı. Bu başarı 15 yıllık bir emek ve çalışma sonucu geldi. Disiplinli çalıştınız mı başaramayacağınız şey yoktur. Öğretmenlerinizi dinlerseniz, rehber olan birileri çıkarsa karşınıza siz de başarılı olabilirsiniz." dedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk ise son olimpiyatların en başarılı branşının masa tenisi olduğunu söyledi.

Öğrencilerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını anlatan Ali, "1 altın 3 bronz 4 madalya kazandık. Bu büyük bir başarı. Bunları çalışarak, sizlerin desteğiyle başarırdık. Çin, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeye gittik ama böyle bir tesis görmedik. Burası çok güzel yaşam merkezi gördük. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere engellilerin hayatına dokunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Nesim Turan da Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çok beğendiğini belirterek, insan hayatına dokunan bu tür tesislerin artması gerektiğini söyledi.

"Amacımız engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak"

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise amaçlarının engelli birey ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin dünyada örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Demirel, "Bugün Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın 7 oyuncusundan 6'sı bizim kulübümüzün sporcuları. Adımız pek anılmıyor belki ama herkes biliyor ki çok büyük bir yatırım yaptık. Sahalar yaptık, tesisler kurduk. Bunun meyvelerini alıyoruz şu an. İnşallah ülkemizi temsil edecek çok daha fazla sporcu yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Soru-cevap şeklinde devam eden etkinlik, engelli bireyler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle son buldu.