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Spor Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Japonya'da
Spor

Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Japonya'da

Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 08:16:00 -
Paralimpik 2020 Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Japonya'da

İstanbul Havalimanı'ndan dün törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafileyi taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanına indi.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen kafileyi havalimanında karşıladı.

Kafile, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Turnuvada 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışacak.

 

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