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Spor Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir
Spor

Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir

Paralimpik 2020'nin Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle seyircisiz düzenlenebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 09:20:00 -
Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde.

Komite kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, uluslararası turnuvada Tokyo ve çevre eyaletlerdeki müsabakalar kapalı kapılar ardında oynanacak.

Ülkenin diğer bölgelerindeki müsabakalara yönelik kararın ise bölgesel vaka durumunun incelenerek alınması bekleniyor.

Turnuva hazırlığı kapsamında Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'ın 16 Ağustos'ta Tokyo'ya gelmesi bekleniyor.

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, IPC ve komiteden oluşan düzenleyici taraflar resmi kararı gelecek hafta duyuracak.

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

 

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