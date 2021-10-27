Paralarına para kattılar! Pandemi dijital oyun üreticilerini coşturdu

Yeni Akit/Ankara

Digital Report Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları dosyası, önemli bir araştırmayla ülkemizde oyuna yaklaşım konusundaki istatistikleri ortaya koydu. Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi iş birliğiyle, 24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre katılımcıların %35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın %69, oyunlara yapılan harcamaların ise %48 arttığı gözüküyor.

Araştırmada elde edilen verilere göre, katılımcıların %80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, %53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar. En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde. Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor. Araştırmaya göre oyuncuların %65’i dizüstü bilgisayardan beklediği özelliğin işlemci olduğunu ifade ettiler. Sadece güçlü işlemcileri ile değil oyun odaklı sunduğu gelişmiş özellikler ile öne çıkan bilgisayarları ile dikkat çeken Acer, araştırmaya göre oyuncular tarafından en çok tercih edilen markalardan biri. Acer’ın bu kategoride çok sayıda ürünü olsa da gelişmiş performans özelliklerine sahip, fiyat performans serisi Acer Nitro 5, AMD Ryzen™️ 5000 Serisi mobil işlemcileri veya Intel 11.Nesil işlemcileri ile hız ve performans açısından üst düzey bir oyun deneyimi sunarak oyuncuların işlemci odaklı bilgisayar seçiminde de işini kolaylaştırıyor.

Oyuncuların tercihi; gelişmiş işlemci ve performans özellikleri Acer Nitro 5

Nitro 5’te yer alan NVIDIA Ampere mimarisini taşıyan GeForce RTX™️ 30 Serisi Dizüstü GPU’lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı da önemli ölçüde yükseltiyor. 15,6 veya 17,3 inç büyüklüğünde IPS Full HD ekrana sahip olan cihaz, oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor. Sahip olduğu 144Hz yenileme hızı ile görüntüde bulanıklık olmadan, oyunların tadını akıcı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Nitro 5 ayrıca, sahip olduğu çift fan sistemi, Acer CoolBoost™️ teknolojisi ve stratejik yerleştirilen dört hava çıkışı sayesinde hep serin kalıyor. Fan hızını gözlemleyen CoolBoost™️ teknolojisi daha fazla gücün gerektiği durumlarda oyunculara performans sağlamak için fan hızını otomatik değiştiriyor.

Oyun, bilgisayar sektöründeki itici güç olmaya devam ediyor

Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız, oyunun bilgisayar pazarında yükselen değerini şöyle değerlendirdi: “Pandemi ile bilgisayarlar, oyun dünyasında ciddi anlamda güç kazanıyor ve hayatımızdaki rolü giderek daha önemli hale geliyor. Bu dönemde insanların evde daha fazla vakit geçirmesi sonrasında, özelikle oyun bilgisayarı kategorilerine de ciddi ilgi artışı yaşandığını gördük. Digital Report ile gerçekleştirdiğimiz dosyada oyunda dizüstü tercih edenler için öncelikli kriterin yüksek performans olduğu bir kez daha ortaya konuluyor. Acer olarak bu kategorideki ürün yelpazemiz son derece geniş. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarımız arasında öne çıkan ürünlerden Acer Nitro 5, eğlenme ve hobi amaçlı oyun oynayan ve daha iyi bir performansa hazır olan kullanıcılar için geliştirilmiş, dengeli özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar serisi. Predator ise daha yüksek donanımsal özelliklere sahip ürünlerimizin yer aldığı ödüllü oyuncu markamız. Bununla birlikte hem dizüstü bilgisayarlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda üst düzey oyunun, önümüzdeki dönemde de ana itici güç olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”