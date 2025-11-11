Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Şüpheli Berat Kapki:

"Bankalardan çekilen nakit paraları elden teslim alıp Ferko Plaza'da bulunan Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'te bulunan villasına birçok kez götürdüm. Murat Kapki'ninFerko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık bir buçuk metre kare büyüklüğünde ve bir buçuk metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı.

Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi. Murat Kapki'nin Acarkent'te oturduğu B209 numaralı villasında da aynı şeklide bir metre büyüklüğünde iki adet kasa bulunurdu. Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi."

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB’deki yolsuzluk ağını ifşa etti. 9 Mart’ta "olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yaptıklarını" anlatan Abbas’ın ifadesi, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu.

Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB’ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti. Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi.