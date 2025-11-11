  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı koruyacağız

Türkiye dostu Müslüman ülkeden acı haber

3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Gündem Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş
Gündem

Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Yolsuzluk ve rüşvet yoluyla elde edilen paraları motorize dövizcilere dolar yaptırdıktan sonra özel kasaların bulunduğu villalara götürmüşler. İllegal yollarla ele geçirdikleri paraları EKO-Sisteme aktarmışlar.

Şüpheli Berat Kapki:

"Bankalardan çekilen nakit paraları elden teslim alıp Ferko Plaza'da bulunan Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'te bulunan villasına birçok kez götürdüm. Murat Kapki'ninFerko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık bir buçuk metre kare büyüklüğünde ve bir buçuk metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı.

Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi. Murat Kapki'nin Acarkent'te oturduğu B209 numaralı villasında da aynı şeklide bir metre büyüklüğünde iki adet kasa bulunurdu. Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi."

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB’deki yolsuzluk ağını ifşa etti. 9 Mart’ta "olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yaptıklarını" anlatan Abbas’ın ifadesi, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu.

Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB’ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti. Abbas, "Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi" dedi.

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23