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Paraları alıp kaçan BAE'li Başbakan'ın eşinin nerede saklandığı ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" belirtildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:04
Paraları alıp kaçan BAE'li Başbakan'ın eşinin nerede saklandığı ortaya çıktı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 31 milyon sterlinle kaçan eşi Prenses Haya'nın, Londra'da saklandığı ortaya çıktı. Prenses Haya'nın kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten endişe ettiği belirtiliyor.

Prenses Haya geçen aylarda Duabi'den kaçmış ve Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

Prenses Haya'nın şu an Londra'nın merkezinde Kensington Palace Gardens bölgesinde yaklaşık 107 milyon dolar değerinde bir evde yaşadığı bildiriliyor.

Guardian gazetesi çiftin ayrıldığının tahmin edildiğini ve Prenses Haya'nın Dubai'den ayrılmasının ardından Yüksek Mahkeme'de dava açıldığını yazıyor.

Ürdün doğumlu, İngiltere'de eğitim görmüş olan 45 yaşındaki Prenses Haya, 2004 yılında Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'la evlenerek, Emir'in 6. eşi olmuştu.

69 yaşındaki Dubai emiri Şeyh Muhammed'in farklı eşlerinden 23 çocuğu olduğu belirtiliyor.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yedi emirliğinin en büyüğü.

Prenses Haya (en sağda), Prens Charles ve eşi Camilla ile Londra'da (5 Eylül 2018)

Prenses neden kaçtı?

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'ın prensese yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Prenses Haya, Şeyh Muhammed'in kızlarından Prenses Şeyha Latife'nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai'ye geri götürülüşü ile ilgili "rahatsız edici bilgilere" ulaşmasının ardından Dubai'den ayrıldı.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai'ye geri götürülmüştü.

Prenses Haya o dönemde Dubai'yi aklamak amacıyla açıklamalarda bulunmuştu. Dubaili yetkililer Prenses Latife'nin kaçışının "kötüye kullanmaya açık" olduğunu, Latife'nin "Dubai'de güvende" olduğunu açıklamışlardı.

Ancak insan hakları savunucuları Latife'nin kendi özgür iradesi dışında kaçırıldığını söylüyor.

Prenses Haya'ya yakın kaynaklar onun da kaçırılmaktan ve Dubia'ye geri götürülmekten korktuğunu belirtiyor.

Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği konunun "iki kişi arasında yaşanan şahsi bir mevzu" olduğunu belirterek açıklama yapmayı reddetti.

Ancak olayın İngiltere ile BAE arasında bir diplomatik soruna dönüşmesi ihtimali bulunuyor. Oxford Üniversitesi mezunu Prenses Haya'nın İngiltere'de kalmak isteyeceği tahmin ediliyor.

Diplomatik kriz çıkabilir

Ama Emir Muhammed bin Reşit El Maktum İngiltere'den Prenses Haya'yı geri göndermesini isterse, bu BAE ile yakın ilişkileri bulunan İngiltere için bir sorun oluşturabilir.

Ayrıca yarış atları ve İngiltere'de bir yarış atı çiftliği de bulunan Şeyh Muhammed, İngiltere'deki ünlü Ascot at yarışlarında sık sık Kraliçe 2. Elizabeth ile sohbet ederken görüntüleniyordu.

Olayın uluslararası bir diğer ayağı da Ürdün. Prenses Haya, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi. Öte yandan BAE'de yaklaşık 250 bin Ürdünlü işçi var. Bu işçiler BAE'de kazandıkları parayı ülkelerine geri gönderiyor.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'a göre göre bu ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda Ürdün de Dubai ile arasında bir çatlak oluşmasını istemez.

Kaynak: BBC Türkçe

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:04
  1. almanya
  2. bae
  3. londra
  4. dubai
  5. Kensington Palace
  6. Prenses Haya
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