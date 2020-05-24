Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı:

ANKARA (AA) - SİNAN DOĞAN - Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) işlerini yapmasına engel olmadığını, tedbirler kapsamında evde geçirdiği sürede bir yandan büyükelçilik işlerini yürütürken bir yandan da Türkiye'de yaşayan Paraguay vatandaşlarının sorunlarıyla ilgilendiğini söyledi.



Büyükelçi Valdez, Kovid-19 salgını süresince başkent Ankara'daki evinde geçirdiği zamanı ve Türkiye ile Paraguay'ın pandemiye karşı sergilediği dayanışmayı AA muhabirine anlattı.

Valdez, Kovid-19’un kendisi için ilk salgın deneyimi olmadığını, başka bir ülkede görevdeyken SARS salgınını da yaşadığını belirterek, "Bir diplomatın böyle bir durumda salgına karşı nasıl tepki vermesi gerektiğini iyi biliyorum. O zaman da tüm işletmeler, mağazalar ve diğer faaliyetler kapanmıştı." dedi.

Şartlar gereği SARS salgını sürecinde de büyükelçiliğin tüm işlerini iki ay boyunca evden yürütmek zorunda kaldığını anlatan Valdez, "İnterneti çok etkin kullanmıştık. Dışişleri bakanımızla yaptığımız görüşmeleri ve diğer tüm diplomatik görüşmelerimizi video konferans yoluyla yürütmüştük." diye konuştu.

Valdez, Türkiye ve dünyadaki tüm Paraguay vatandaşlarıyla sürekli temasta olduklarına değinerek, "Türkiye'deki Paraguaylılardan Kovid-19'a yakalanan olmadı ancak Amerika ve Avrupa'nın birkaç ülkesinde vatandaşlarımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemde dört torunum dünyaya geldi"

Valdez, salgın dönemindeki günlük yaşantısına dair şunları anlattı:

"Hayatımızı normal aktivitelerle evden devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben buradayken ülkemde 4 torunum dünyaya geldi. Tabii ki Paraguay'a seyahat etmeyi çok isterdik ancak bu şartlarda mümkün olmadı. Video görüşmesiyle doğumlarını buradan takip ettik. Devlet Başkanımız bizlerle ve Paraguay topluluklarıyla sürekli iletişim halinde. Yakın zamanda ulusal bağımsızlık günümüzü kutladık. Bu kapsamda bir konser düzenlendi ve Devlet Başkanımız tüm temsilcilerle konuşup moral verdi."

- "Türkiye, salgınla mücadelede çok başarılı bir yönetim sergiliyor"

Türkiye'nin Paraguay'a tıbbi ekipman desteğine minnettar olduklarını ifade eden Valdez, "Türkiye tarafından Paraguay'a teslim edilecek tıbbi malzemelerin ve ekipmanların olduğu bir belge 6 Mayıs'ta imzalandı. Türk hükümetine tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye, mevcut durumuna rağmen 80'den fazla ülkenin yardım talebini geri çevirmedi. Şunu da belirtmek isterim ki Türkiye, salgınla mücadelede çok başarılı bir yönetim sergiliyor." şeklinde konuştu.

- "Türk Dışişleri bize maske, kolonya ve dezenfektan malzemeleri gönderdi"

Büyükelçi Valdez, Türkiye Dışişleri Bakanlığının kendilerine büyük önem verdiğini kaydederek, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve önemsediler. Salgın süresince bize maskeler, kolonya ve dezenfektan malzemeleri dair olmak üzere çeşitli kıyafetler gönderdiler." dedi.

Valdez, Paraguay'da devletin ve sağlık kuruluşlarının salgınla mücadelede sürekli iş birliği içinde olduğunu, ülkesinde şu ana kadar Kovid-19 vaka sayısının 838, ölü sayısının ise 11 olduğunu kaydetti.

Ülkedeki havalimanları ve sınırların kapatıldığına işaret eden Valdez, vakaların yüzde 70'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Tüm Paraguay vatandaşlarının sosyal mesafe kurallarına ve önlemlere uyduğunu belirten Valdez, Paraguay Sağlık Bakanlığına göre ağustostan önce normale dönmenin hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye ile Paraguay’ın çok yakın ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Valdez, şunları kaydetti:

"Diğer büyükelçilerle ve Latin Amerika’ya mensup büyükelçilerle iletişimimiz devam ediyor. Bana sürekli yazan, nasıl olduğumuzu soran Türk arkadaşlarımın sayısını vurgulamak, Türkiye ve Dışişleri Bakanlığına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."