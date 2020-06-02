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Aktüel

Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı

Aksaray’dan Taksim’e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince aralarında tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:50:18 -
Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı

Aksaray’dan Taksim’e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince aralarında tartışma çıktı.


Aksaray’dan Taksim’e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince taksici sinirlendi. Yolcu Taksim’e geldiğinde araçtan indi, bunun üzerine taksici müşteriden 25 lira ücret istedi. Ancak iddiaya göre yabancı uyruklu vatandaşın ücreti ödeyecek parası olmadığından dolayı aralarında tartışma çıktı. Polis ekipleri de olaya müdahale etti. Taksici, vatandaştan şikayetçi olmayınca ikisi de alandan uzaklaştı.

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