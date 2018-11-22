Para vermeyen adamı defalarca bıçaklayan değnekçi serbest bırakıldı
İstanbul Beykoz'dakendisine park yeri için para vermeyen oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayan değnekçi, ilk celsede tahliye edildi. İkinci celsede ise hakkında adli kontrol kararı verildi.22 Kasım 2018 Perşembe 15:04
Beykoz’da, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü, bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İlk celsede tahliye
Beykoz 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.
Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın, müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.
İkinci celsede adli kontrol
Hüseyin Aktürk’ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların, yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül’de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak, adli kontrol kararı verdi.
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