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Aktüel

Para vermediği için 14 bıçak darbesiyle öldürülmüş

İzmir’de evinin önünde 14 bıçak darbesiyle vahşice katledilen Volkan Kaplan’ın (38) kendisinden para isteyen arkadaşları H.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:11:03 -
Para vermediği için 14 bıçak darbesiyle öldürülmüş

İzmir’de evinin önünde 14 bıçak darbesiyle vahşice katledilen Volkan Kaplan’ın (38) kendisinden para isteyen arkadaşları H.O. ve S.G. tarafından bıçakladığı ortaya çıktı.


İzmir’in Bornova ilçesinde geçen Perşembe akşamı meydana gelen olayda, arkadaşları olan Volkan Kaplan’ın evinin önüne gelen H.O. ve S.G., iddiaya göre Volkan Kaplan’dan para istedi. Kaplan’ın olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, H.O. ve S.G. Kaplan’a bıçak çekti. Vücuduna 14 bıçak darbesi aldığı belirlenen Kaplan kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin her ikisinin de Kaplan’ı bıçakladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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