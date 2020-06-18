  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Isparta’da para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan şüpheliler Afyonkarahisar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:27:39 -
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Isparta’da para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan şüpheliler Afyonkarahisar’da yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabası Ulu Mahallesi’nde 16 Haziran günü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara para ve kömür yardımı bahanesiyle Ş.A. ve D.A.A. isimli mağdurlara ait evden hırsızlık yapıldı. Olayın ardından Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şarkikarağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı