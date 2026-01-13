  • İSTANBUL
Para nakil aracında soygun!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, para nakil aracına silahlı soygun gerçekleştirildi. Olaya dair 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Yenitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapan nakil aracına yönelen silahlı ve maskeli şahıslar, görevli personeli plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, görevlilere ait silah ve cep telefonlarını aldıktan sonra araçta ve ATM'de bulunan paraları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

 

Bölgedeki güvenlik kameraları ve delilleri inceleyen ekipler, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 6 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca olayda çalınan paranın bir kısmının bulunduğu, net miktarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

