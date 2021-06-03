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Spor Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya
Spor

Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Muhammet Khalvandi, Avrupa rekoru kırarak altın, Muhsin Kaedi ise bronz madalya elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 07:27:00 -
Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde milli sporcu Muhammet Khalvandi, F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45,72 metrelik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38,55 metreyle Fransa'dan Marcelin Walico'ya aitti.

Aynı branşta mücadele eden milli atlet Musa Davulcu ise 29,48 metreyle yedinci oldu.

F34 kategorisi erkekler gülle atmada mücadele eden Muhsin Kaedi, 10,86 metrelik atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Milli takım, ilk iki gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5'e çıkardı.

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