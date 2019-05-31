Para Masa Tenisinde 3 altın ve 1 gümüş Para Masa Tenisi Polonya Açık Turnuvası’nda Milli Takımımız, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Para Masa Tenisi Polonya Açık Turnuvası’nda Milli Takımımız, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen Para Masa Tenisi Açık Turnuvası’nda milli takım bireysel kategorideki maçlarını bugün tamamladı.

İki milli masa tenisçimizi klas 4 kategorisi finalinde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk, Nesim Turan’ı 3-0 yenerek altın madalya kazanırken Nesim Turan ise gümüş madalya elde etti.

Günün diğer final maçlarında ise Ali Öztürk, erkekler klas 5’te Alman rakibi Valentin Baus’u 3-2’lik skorla, Merve Cansu Demir ise kadınlar klas 10’da Hırvat rakibi Mirjana Lucic’i 3-1’lik skorla mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı.

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