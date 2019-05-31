Para Masa Tenisi Polonya Açık Turnuvası Ay-yıldızlılar, Polonya'da düzenlenen organizasyonda 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Para Masa Tenisi Polonya Açık Turnuvası'nda Türkiye, 3 altın, 1 gümüş madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen organizasyonda milliler, bireysel kategorideki maçlarını tamamladı. Klas 4 kategorisi finalinde Abdullah Öztürk, Nesim Turan'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Nesim Turan ise gümüş madalya elde etti. Günün diğer final maçlarında ise Ali Öztürk, erkekler Klas 5 kategorisinde Alman rakibi Valentin Baus'u 3-2, Merve Cansu Demir ise kadınlar Klas 10 kategorisinde Hırvat Mirjana Lucic'i 3-1'lik skorla mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Turnuvada takım müsabakaları yarın oynanacak.

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